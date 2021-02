CBA zachęca do wpłat na zakup sztandaru. "Chodzi o poczucie wspólnoty"

Informacja pojawiła się w środę na stronie internetowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

"Sztandar to symbol najważniejszych wartości, tradycji, honoru i męstwa. Możliwość jego fundacji to zaszczyt dla całej społeczności Centralnego Biura Antykorupcyjnego i znak wiernej służby Ojczyźnie. Z tego względu zapraszamy byłych funkcjonariuszy i pracowników CBA do wsparcia tej inicjatywy" - czytamy.





W sieci rozgorzała natomiast dyskusja, dlaczego CBA zbiera pieniądze na sztandar od własnych funkcjonariuszy? Interia zapytała o to rzecznika CBA Stanisława Żaryna.

- Oczywiście, że może, ale pamiętajmy, że to okazja do tego, by budować pewną wspólnotę, otoczkę wokół obchodów. Inaczej się wówczas przeżywa takie wydarzenie. Wspólne ufundowanie sztandaru to inicjatywa, w którą każdy może się włączyć, a później inaczej się to odbiera, niż gdyby samo CBA zakupiło sztandar. Bo oczywiście ani w sensie finansowym, ani logistycznym, nie byłby to dla nas żaden problem. Zdecydowano, że taka inicjatywa funkcjonariuszy inaczej wybrzmi pośród samych pracowników CBA - tłumaczy Żaryn.

