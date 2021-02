Trzynasta emerytura. Lech Wałęsa zdradził, co zrobi z pieniędzmi

- Jeśli chodzi o trzynastą emeryturę, to będę musiał spytać się żony, czy mogę oddać potrzebującym ten dodatek. Bo inaczej mnie z domu wyrzuci! - powiedział były prezydent Lech Wałęsa

W kwietniu seniorzy mają otrzymać 13. emeryturę, a wśród nich również były prezydent Lech Wałęsa. Co zrobi z dodatkowymi pieniędzmi?

"Podzielę z jakimś biedakiem"

- Jestem raczej pozamaterialny, tylko patrzę czasami, czy są na kupce pieniądze, czy nie ma. Jeśli chodzi o trzynastą emeryturę, to będę musiał spytać się żony, czy mogę oddać potrzebującym ten dodatek. Bo inaczej mnie z domu wyrzuci! Jak będę miał większą kupkę pieniędzy, to się podzielę z jakimś biedakiem – zdradził w rozmowie z se.pl były prezydent.

Portal przypomniał, jak Wałęsa niedawno wchodząc do gdańskiego kościoła dał biednej dziewczynce 10 zł. - Jestem biedny to i biednym staram się pomagać. Biedni ludzie są zawsze bardziej solidarni od tych bogatszych – powiedział.

"Rozdałem i stanąłem z pustą kieszenią"

O swoich kłopotach finansowych były prezydent mówił już w grudniu 2020 r. w Rozmowie #BezUników Piotra Witwickiego. Zdradził wówczas, że nikt nie dostanie od niego prezentu, bo jest bankrutem.

ZOBACZ: Lech Wałęsa: W tym roku nikt nie dostanie ode mnie prezentu, bo jestem bankrutem

- Jeździłem i dorabiałem, to mi starczało, a teraz to się skończyło. Nie ma środków. Był czas, że miałem, to je rozdawałem. Rozdałem i stanąłem z pustą kieszenią - mówił.

