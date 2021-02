Prezydent Ukrainy: Nord Stream 2 to pułapka dla Europy

"Mamy z Andrzejem Dudą jasne i niezmienne stanowisko w sprawie Nord Stream 2. Nie można do niego dopuścić. NS2 to pułapka dla całej Europy" - napisał Zełenski.

.@AndrzejDuda & I have a clear position on #NordStream2. It can’t be allowed. #NS2 is a trap for Europe. Grateful to @JoeBiden for the sanctions. Their boosting is the energy security of Europe. Grateful for 🇵🇱 initiative to donate 1.2 million doses of #AstraZeneca vaccine to 🇺🇦