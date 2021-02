Andrzej Duda w młodości. Zdjęcie podbija internet

Dzień Myśli Braterskiej przypada 22 lutego. Jest to święto przyjaźni obchodzone co roku przez harcerzy i skautów na całym świecie, w rocznicę urodzin twórcy skautingu Roberta Baden-Powella.

Z tej okazji prezydent Andrzej Duda spotkał się w poniedziałek na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z przedstawicielami krajowych organizacji harcerskich i skautowych.

Podziękowania dla harcerzy

Andrzej Duda dziękował harcerzom za ich zaangażowanie w walce z pandemią. Jak podkreślił, harcerze stanęli na wysokości zadania.

- Ilekroć mówiło się, że ruch harcerski ulega osłabieniu, że żyjemy w czasach wielkiej komercji, to właśnie takie sytuacje, jak pandemia koronawirusa pokazują, że są w życiu rzeczy ważniejsze, które liczą się bardziej. Że są tacy, którzy potrafią je dostrzec i potrafią być, kiedy innych brakuje, kiedy potrzeba odwagi, determinacji. Tacy właśnie są harcerze - mówił prezydent.

Andrzej Duda jako nastoletni druh

Wcześniej Andrzej Duda zamieścił na Twitterze wpis, w którym także przekazał harcerzom i skautom bratnie słowo.

"W Dniu Myśli Braterskiej przekazuję serdeczny uścisk dłoni moim Przyjaciołom z harcerskich lat oraz wszystkim Druhnom i Druhom - Harcerkom i Harcerzom oraz Skautkom i Skautom - w czynnej służbie i w sercu. Proszę, przyjmijcie ode mnie bratnie słowo..." - napisał.

Do wpisu dołączył zdjęcie z czasów młodości, gdy sam był harcerzem.

W Dniu Myśli Braterskiej przekazuję serdeczny uścisk dłoni moim Przyjaciołom z harcerskich lat oraz wszystkim Druhnom i Druhom - Harcerkom i Harcerzom oraz Skautkom i Skautom - w czynnej służbie i w sercu.

Proszę, przyjmijcie ode mnie bratnie słowo... pic.twitter.com/bRfO0bjHKL — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 22, 2021

Prezydent opublikował to zdjęcie także rok temu. "»Gdy kiedyś wspomnisz przyjaciół swych, dotkniesz munduru, poczujesz łzy. Wtedy zobaczysz jak bardzo Ci do szczęścia brakuje ich. Zawołasz wnuki opowiesz im, jak dobrze było wśród nich«. Znacie to? Większość Harcerzy po latach tak właśnie ma" - napisał wtedy.

Swoim zdjęciem z czasów harcerstwa pochwalił się również Michał Dworczyk.

"»Kto raz przyjaźni poznał moc nie będzie trwonił słów (...)«. W dniu Myśli Braterskiej dla wszystkich byłych i obecnych harcerzy braterski uścisk dłoni!" - napisał na Twitterze szef KPRM.

„Kto raz przyjaźni poznał moc nie będzie trwonił słów (...)”

W dniu Myśli Braterskiej dla wszystkich byłych i obecnych harcerzy braterski uścisk dłoni! pic.twitter.com/mv0jw1ncdZ — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) February 22, 2021

