Nielegalny imigrant zranił urzędnika, gdy usłyszał, że nie dostanie azylu

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek przed południem w mieście Pau. 46-letni urzędnik został trzykrotnie ugodzony nożem m.in. w okolice szyi. Według relacji świadków, napastnik miał go zaatakować tuż po tym, jak dowiedział się, że jego wniosek o azyl został odrzucony.

Sudański migrant został w krótkim czasie aresztowany. Był dobrze znany organom ścigania za wcześniejsze akty przemocy.

Francuski minister spraw wewnętrznych Gerald Darmamin za pośrednictwem mediów społecznościowych złożył kondolencje rodzinie i bliskim ofiary. Podkreślił, że uda się do Pau aby spotkać się z pracownikami urzędu i z lokalnymi władzami.

"Całe życie poświęcił obronie migrantów"

Burmistrz miasta François Bayrou, również skomentował incydent. "To straszna tragedia, tym bardziej przerażająca, że ofiara całe swoje życie zawodowe poświęciła obronie migrantów i tych, którzy ubiegają się o azyl" - napisał.

Jak zaznaczył, czyn, którego dopuścił się Sudańczyk dowodzi, iż odmowa przyznaniu mu azylu była słuszną decyzją.

Do incydentu doszło niecały rok po tym, jak 20-letni afgański migrant włamał się do domu lokalnego działacza na rzecz społeczności, do której sam należał. Afgańczyk śmiertelnie pobił Jeana Dussine'a.

emi/dsk/ Breitbart.com