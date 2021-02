Dzika owca znaleziona w Australii. Miała na sobie 35 kg futra

Owca, która otrzymała imię Baarack została odłowiona przez ratowników z organizacji Edgar’s Mission w lasach w stanie Wiktoria, około 60 kilometrów na północ od Melbourne.

- Wygląda na to, że Baarack, kiedyś był czyjąś własnością - powiedział Kyle Behrend z organizacji Edgar’s Mission. - Kiedyś miał kolczyki w uszach, ale wszystko wskazuje na to, że zostały one wyrwane przez narastające wokół pyska futro - mówił.

Strzyżenie owiec

- Owce muszą być strzyżone przynajmniej raz w roku, w przeciwnym razie futro będzie wciąż rosło i rosło, tak jak w przypadku Baarack - wyjaśniał Behrend. Po koniecznym dla owcy strzyżeniu okazało się, że samo futro ważyło 35,4 kilograma.

Ratownicy ocenili, że Baarack był w złym stanie. Miał niedowagę, a poprzez zasłaniające oczy futro prawie nie widział. Owca trafiła do ośrodka Edgar’s Mission, gdzie poddana została leczeniu i opiece. - Wszystko to pokazuje, jakimi niesamowicie odpornymi zwierzętami są owce - dodał Behrend.

