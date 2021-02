Czym się różną poszczególne typy maseczek? Wyjaśniamy

Maseczka trójwarstwowa chirurgiczna – to maseczka przeznaczona do powszechnego użytku. Zabezpiecza przed zarażeniem innych nawet w 98 proc., niestety znacznie słabiej chroni nas samych. Według szacunków ekspertów poziom ochrony noszącego ten typ maseczki to około 50 proc. Zaleca się, by korzystać z nich maksymalnie do 4 godzin. Maseczki chirurgiczne nie powinny być wykorzystywany wielokrotnie, a zutylizowane po każdym użyciu. Cena takiej maseczki to od kilku do kilkudziesięciu groszy za sztukę.

Pixabay

Maseczka typu FFP1 – to maseczka wielokrotnego użytku, która chroni nas na znacznie wyższym poziomie niż zwykła maseczka chirurgiczna. Jej zdolność filtracyjna, a tym samym poziom skuteczność w zabezpieczeniu użytkownika maseczki, to blisko 80 proc. FFP to angielski skrót od określenia "filtering face piece", czyli "filtrująca osłona twarzy". Formuła maseczek polega więc na filtrowaniu pyłu oraz cząsteczek aerozoli z powietrza. W zależności od konkretnego modelu maseczka FFP1 zabezpiecza nas nawet ponad 8 godzina. Kupując ten typ maseczki, warto jednak zwrócić uwagę na wytyczne podane przez producenta. Mimo że część z nich zawiera informacje o możliwości wykorzystania jej wielokrotnie, przed każdym kolejnym użyciem warto zadbać o jej dezynfekcje. Cena maseczki FFP1 to od 2 do 8 złotych.

Pixabay

Maseczka typu FFP2 – maseczki tej klasy muszą posiadać zdolność filtracyjną na poziomie co najmniej 94 proc. Oznacza to znacznie wyższe wymagania przy ich testowaniu przez producenta. Większość maseczek FFP2 posiada informacje o ateście i poziomie skuteczności, znajdujące się na materiale. W informacjach od producenta powinny znajdować się również wytyczne dotyczące czasu jej użyteczności. Zwykle jest to od 8 godziny do nawet kilku dni. Jednak, podobnie jak w przypadku maseczek typu FFP1, przy kolejnym użyciu należy zdezynfekować materiał. Maski FFP2 dostępne są w wersji z filtrem lub bez niego. Od jego posiadania zależy również cena produktu, która może wynosić od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za sztukę.

Pixabay

Maska typu FFP3 – to najbezpieczniejsza z masek w standardzie FFP. Zalecana głównie do stosowania przez służby medyczne. Jej poziom filtracji sięga blisko 99 proc. Maseczka może być wykorzystywana wielokrotnie, oczywiście przy zapewnieniu dezynfekcji. To również najdroższy typ osłony. Jej koszt to od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych za sztukę.

Karolina Olejak/ polsatnews.pl