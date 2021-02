"Telewizję publiczną należy zbudować od nowa". Inicjatywa ustawodawcza PO

Zebranych zostało 7 tys. podpisów dla założenia komitetu inicjatywy ustawodawczej by zlikwidować TVP Info - poinformował we wtorek szef PO Borys Budka. Według niego w TVP Info zamiast rzetelnej informacji mamy fabrykę hejtu i nienawiści i jest to biuletyn partyjny zamiast normalnej telewizji informacyjnej.