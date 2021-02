Ze wstępnych informacji wynika, że podczas zjazdu doszło do zderzenia dwóch narciarzy. Niestety, pomimo reanimacji podjętej przez ratowników GOPR, jeden z mężczyzn zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Drugi z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala - przekazała polsatnews.pl rzecznika policji w Nowym Sączu. Do zdarzenia doszło w Krynicy-Zdroju.