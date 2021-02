Historyczna nominacja w niemieckim episkopacie

Na wiosennym posiedzeniu episkopatu, które odbyło się zdalnie, Gilles została również wybrana na nową dyrektor Stowarzyszenia Diecezji Niemieckich (VDD).

"Biskupi dotrzymują obietnicy promowania kobiet"

Przewodniczący Konferencji, bp Georg Baetzing, wyraził zadowolenie z wyniku głosowania.

- To że dr Gilles zostaje sekretarz generalną po raz pierwszy w historii Konferencji Biskupów Niemieckich postrzegam jako mocny znak, że biskupi dotrzymują obietnicy promowania kobiet na stanowiska kierownicze - powiedział cytowany na stronie niemieckiego episkopatu.

- Pani Gilles jest uważana za poważną teolożkę, silnie powiązaną z różnymi strukturami Kościoła katolickiego i posiadającą najlepsze umiejętności organizacyjne - dodał.

Po wyborze Gilles, która w 2000 roku obroniła doktorat z liturgiki, przyznała, że "obecnie trwa trudny, ale także ekscytujący czas dla Kościoła katolickiego w Niemczech". - Od Drogi Synodalnej zaczęło się coś nowego. Ten proces pozwoli mi szybko poznać zróżnicowany katolicki krajobraz - oświadczyła.

Droga Synodalna

Droga Synodalna to proces zapoczątkowany przez niemieckich biskupów w 2018 roku, mający na celu wyjaśnienie i rozliczenie się z problemem wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez duchownych.

51-letnia Gilles zajmowała się wcześniej działalnością naukową, była pracownikiem telewizji katolickiej, a od 2010 roku jest kierownikiem wydziału ds. dzieci, młodzieży i rodziny w diecezji Limburg.

Od 2012 do 2019 roku była wiceprzewodniczącą IN VIA Germany, katolickiego stowarzyszenia zajmującego się pracą socjalna wśród dziewcząt i kobiet.

Nowa sekretarz generalna obejmie urząd 1 lipca 2021 roku.