Zespół Daft Punk kończy działalność

O zakończeniu kariery poinformowali w mediach społecznościowych oraz na swojej stronie publikując ośmiominutowy film. Przez większość nagrania muzycy spacerują po pustyni. W pewnym momencie jeden z członków zespołu wybucha przez umieszczony na kostiumie ładunek. Pojawia się napis "1993-2021" (lata działalności zespołu), a w dalszej części widzimy drugiego z muzyków, który idzie w stronę słońca.

Klik rozgrywa się w ciszy, a pod koniec nagrania słychać słowa pochodzące z utowru "Touch" - "Hold on, if love is the answer, you're home".

Zespół Daft Punk działał od 1993 roku. Tworzyli go dwaj muzycy - Guy-Manuel de Homem-Christo i Thomas Bangalter. Poznali się w 1987 roku w szkole w Paryżu. Wraz z Laurentem Brancowitzem utworzyli zespół Darlin', a rok później po jego rozwiązaniu we dwóch założyli Daft Punk.

W swoim dorobku mają między innymi albumy: Homework (1997), Discovery (2001), Human After All (2005) i Random Access Memories (2013).

pgo/ polsatnews.pl