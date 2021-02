"Wełniana" marynarka bez grama wełny. Tak oszukują nas firmy odzieżowe

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wobec podmiotów wprowadzających na rynek marynarki, garnitury i koszule. Firmom Dastan Logistics, Kubenz i Recman postawiono zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd. Grozi za to kara do 10 proc. obrotów.

UOKiK podał w poniedziałkowym komunikacie, że Inspektorzy Inspekcji Handlowej w 2019 r. oraz na początku 2020 r. odwiedzili sklepy sprzedające męską odzież wizytową. Przekazali do laboratorium UOKiK w Łodzi do badań garnitury, marynarki i koszule. "Badania wykazały, że największe nieprawidłowości między informacją na etykiecie a rzeczywistym składem dotyczyły trzech firm: Dastan Logistics Paulina Staniaszek, Kubenz oraz Recman" - podano.

"Wełniana" marynarka bez wełny

Przykładowo, koszula Dastan Logistics, która zgodnie z etykietą powinna zawierać 80 proc. bawełny i 20 proc. poliesteru, miała inne proporcje - poliester 65,1 proc., bawełna 34,9 proc.

ZOBACZ: Ponad 8 mln kary dla Telestrady. Oszukiwała seniorów, podszywała się pod innych operatorów

Garnitur męski Monaco firmy Kubenz powinien być wykonany w całości z wełny, a podszewka z wiskozy. W badaniu wykazano, że naprawdę producent użył poliestru (69,1 proc.) i wiskozy (30,9 proc.), a podszewka była całkowicie z poliestru.

Marynarka od garnituru Bertin marki Recman powinna zawierać 80 proc. wełny i 20 proc. poliestru, natomiast badania wykazały, że została uszyta głównie z poliestru (78,6 proc.) i wiskozy (21,4 proc.), a brakowało w niej wełny.

Kara do 10 proc. obrotów

Jak dodał Urząd, w oparciu o wyniki kontroli Inspekcji Handlowej i badania laboratoryjne Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania właściwe wobec podmiotów wprowadzających na rynek marynarki, garnitury i koszule. "Firmom Dastan Logistics, Kubenz i Recman Prezes UOKiK postawił zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd, za co grozi kara do 10 proc. obrotów" - podano UOKiK.

ZOBACZ: Przejęcie Polska Press przez Orlen. Jest decyzja prezesa UOKiK

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie, podkreślił, że każdy konsument ma prawo do rzetelnej informacji o jakości produktu i w tym zakresie ufa zapewnieniom sprzedawcy czy producenta. "Niestety, nie jest w stanie samodzielnie sprawdzić, czy prezentowane informacje o składzie jakościowym surowca pokrywają się z rzeczywistością. Dlatego przychodzimy konsumentom z pomocą i badamy skład różnych produktów w akredytowanych laboratoriach UOKiK" - mówił.

"Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji"

Dodał, że wyniki kontroli odzieży wizytowej pozwoliły na postawienie zarzutów przedsiębiorcom w zakresie wprowadzania konsumentów w błąd. "W tym roku kontynuujemy działania i sprawdzamy jakość odzieży, tak aby zapewnić konsumentom dostęp do prawidłowych informacji o składzie surowca, z którego jest wykonany dany produkt. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji, mającej przecież fundamentalne znaczenie dla podejmowanych przez nich decyzji czy i satysfakcji z użytkowania zakupionych produktów" - powiedział Tomasz Chróstny.

ZOBACZ: UOKiK zakazał Agorze przejęcia Eurozetu. Znamy powody decyzji

Jego zdaniem rosną wymagania konsumentów co do jakości produktów – prawidłowa informacja ma kluczenie znaczenie nie tylko dla potrzeb określenia czy oferowana cena jest adekwatna do wartości użytkowej produktu, ale również prawidłowej eksploatacji czy konserwacji danego wyrobu. "Gdyby konsument wiedział, że w marynarce »wełnianej« nie ma ani grama wełny, mógłby odstąpić od zakupu bądź inaczej konserwować produkt. Będziemy coraz częściej wykorzystywać ustalenia Inspekcji Handlowej i wyniki badań laboratoryjnych do prowadzenia postępowań wobec nieuczciwych przedsiębiorców" - zaznaczył Prezes UOKiK.

WIDEO - Hajlujący dyrektor w IPN. "Stanowisko prezydenta w tej sprawie jest jasne" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP, polsatnews.pl