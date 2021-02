"Nasza obietnica o podwojeniu wydatków na zdrowie psychiczne została wypełniona"

- Zdajemy sobie sprawę, jak kluczowe jest to, by w okresie pandemii dbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Mało jest ważniejszych spraw. To test naszej wrażliwości, empatii - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży EZRA UKSW w Warszawie.