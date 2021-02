Na niektórych ulicach Paryża będzie zakaz pica alkoholu

Zakaz spożywania alkoholu będzie obowiązywał przez 15 dni. Niezastosowanie się do tego obostrzenia spowoduje nałożenie grzywny w wysokości 135 euro.

Władze departamentu Alpy-Nadmorskie zdecydowały natomiast w poniedziałek o wprowadzeniu lokalnych lockdownów w kilkunastu gminach na 15 dni z powodu pogarszającej się sytuacji sanitarnej.

W ciągu ostatniej doby we Francji zakażenie koronawirusem zarejestrowano u 4646 osób, w szpitalach zmarło 333 chorych. Od początku pandemii liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 84 639, a zarażonych do 3 609 827 – podała w poniedziałek Agencja Zdrowia publicznego (SPF).

Z powodu zakażenia do szpitali przyjęto 1529 chorych, 274 na oddziały intensywnej terapii.

Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła o 367 i wynosi obecnie 25 831. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 3 407 chorych.

Odsetek testów na koronawirusa z wynikiem pozytywnym wzrósł z 6,3 do 6,4 proc.