"Porozumiałem się co do większej elastyczności w testowaniu przewoźników, jadących z Wielkiej Brytanii do Francji" - poinformował Shapps na Twitterze.

Jak dodał, od niedzieli od godz. 23 GMT (północ polskiego czasu) kierowcy ciężarówek, którzy wracają do Francji i spędzili w Wielkiej Brytanii mniej niż 48 godzin, nie będą musieli przechodzić testu na obecność koronawirusa.

I've agreed more flexibility in testing for hauliers travelling from the UK to France 🚚. From 11pm tonight, Lorries returning to France from UK having spent less than 48hrs in the UK will NO LONGER require a Coronavirus test. See this + other changes: https://t.co/FUcQmhemzT