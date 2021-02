- W Polsacie pojawi się wyjątkowo dużo nowości i to są nowości z uśmiechem. Chcemy, by widz z nami dobrze się czuł - powiedziała Nina Terentiew, dyrektor programowa Telewizji Polsat. W niedzielę o godz. 19:30 zapraszamy na specjalną audycję "Wieczór z Gwiazdami. Wiosna 2021" poświęconą ofercie Polsatu na kilka najbliższych miesięcy.

Wiosną widzowie Telewizji Polsat znajdą wszystko, co wprawi ich w doskonały nastrój. Na antenie pojawią się trzy nowe komediowe seriale: "Komisarz Mama", "Piękni i Bezrobotni" oraz "Kowalscy kontra Kowalscy".

- "Piękni i bezrobotni" mogą skraść serca naszych widzów. Występują w nim Mikołaj Cieślak oraz Robert Górski, czyli trzon Kabaretu Moralnego Niepokoju oraz "Ucha Prezesa" - mówił Krzysztof Ibisz, który wraz z Pauliną Sykut-Jeżyną poprowadzi w niedzielę program specjalny "Wieczór z Gwiazdami. Wiosna 2021". Zaprezentują w nim całą ofertę stacji na najbliższe miesiące.

Transmisję będzie można obejrzeć w niedzielę od godz. 19:30 na antenach Polsatu i Polsat News oraz na polsatnews.pl, polsat.pl, w portalu interia.pl i serwisie IPLA.

Nina Terentiew: będzie wyjątkowo dużo nowości z uśmiechem

W Polsacie nie zabraknie kolejnej edycji show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" z zadziwiającymi metamorfozami wokalnymi i aktorskimi gwiazd. Będzie emitowane o nowej porze: w piątki o 20:00. Na ekrany telewizorów powrócą także słoneczne i gorące randki na "Love Island. Wyspa Miłości".

- Te emocje młodych ludzi, którym wydaje się, że spotkają tego kogoś jedynego są z jednej strony wzruszające, ale i budzą dobrotliwy uśmiech, że życie nie jest takie proste, jak się wydaje. Życzę im z całego serca, żeby znaleźli drugą połówkę na całe życie, ale nie zawsze to się udaje - przyznała Nina Terentiew, dyrektor programowa Telewizji Polsat.

Jak dodała, wiosną 2021 r. w Polsacie pojawi się "wyjątkowo dużo nowości i to są nowości z uśmiechem". - Chcemy, by widz z nami dobrze się czuł i zapomniał o różnych rzeczach - powiedziała.

"Chcemy zapewnić maksymalną rozrywkę dla widzów"

Poszukującym ekstremalnych emocji na pewno dostarczy je 3. edycja programu "Ninja Warrior Polska". Z kolei ekipa programu "Nasz Nowy Dom" ponownie ruszy w Polskę, żeby odmienić życie wyjątkowo doświadczonych przez los polskich rodzin.

Nie zabraknie też "Gliniarzy", "Pierwszej miłość" i niezastąpionych "Przyjaciółek", których perypetie śledzimy od prawie 9 lat. Natomiast "Ewa gotuje" zabierze nas do swojego kulinarnego świata.

- Chcemy zapewnić maksymalnie ciekawą i maksymalną rozrywkę dla widzów. Mamy fajny miks: sprawdzone formaty i dużo nowości, głównie komediowych. Są dobre czasy na tego typu programy - stwierdził Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.

Sny o pięknych wnętrzach pomoże spełnić nowy program "Design Dream. Pojedynek na wnętrza", w którym w zupełnie nowej roli zobaczymy Annę Wyszkoni.

- Wnętrza to jej wielka pasja, studiowała ich architekturę. Powiedziała, że dobrze czuje się w tym programie i pokaże nam wiele ciekawostek, które możemy wprowadzić w swoich domach - mówił Krzysztof Ibisz.

Dorota Gawryluk: wyróżniamy się ludzkim podejściem do wszystkich stron

Stałą, sprawdzoną i cenioną przez widzów pozycją są "Wydarzenia". - Naszym najważniejszym celem jest solidnie poinformować naszych widzów. Jeśli przy okazji zyskujemy nowych, bardzo się z tego cieszymy - zapewniła Dorota Gawryluk, szefowa Pionu Informacji i Publicystyki w Telewizji Polsat.

Wyjaśniła, że "Wydarzenia" oraz programy Polsat News wyróżnia "ludzkie podejście do wszystkich stron".

- Nie wydaje mi się, aby było słuszne napadanie na kogokolwiek tylko dlatego, że ma poglądy inne od naszych. Nie klasyfikujemy ludzi ze względu na poglądy, tylko próbujemy dociec, dlaczego tak myślą. Dajemy szeroką arenę do wymiany poglądów - dodała.

Wiosenną ofertę Telewizji Polsat promuje spot wizerunkowy. Jego muzyczne tło stanowi utwór "Why So Serious" popularnej wokalistki Alice Merton.

