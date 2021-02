Takiej zimy nie było w Teksasie od 30 lat. Palą meble, by się ogrzać

Historycznie niskie temperatury i intensywne opady śniegu utrzymują się od kilku dni na terenie południowej części Stanów Zjednoczonych.

Rekordowymi mrozami został dotknięty m.in. stan Teksas, gdzie atak zimy spowodował pęknięcie rur w wielu domach, sparaliżował ruch na drogach oraz przyczynił się do kryzysu energetycznego, w wyniku którego miliony ludzi pozostaje bez prądu.

I'm in #Houston #Texas freezing to death," ...No power, no heat, no water. I have 4 children. How is this happening right now?"



Another Twitter user, Josh wrote that a friend in Texas had resorted to "burning furniture in the fireplace" to stay warm.https://t.co/MLTyFWhjth — Walk On (@Anthony_tech2) February 18, 2021

- Prawdopodobnie zasilanie nie zostanie w pełni przywrócone przez kilka następnych dni - przekazał na konferencji prasowej burmistrz Houston Sylvester Turner.

Problemy z wodą

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) poinformowało, że przerwy w dostawie energii dotknęły także oczyszczalnie wody. Ostrzegło mieszkańców, że do mycia zębów i picia nadaje się wyłącznie przegotowana woda z kranu lub butelkowana.

Frozen pipes from the winter storm in Texas. pic.twitter.com/wQQ9AFR84T — Cleavon MD (@Cleavon_MD) February 18, 2021

Ponadto w wielu domach w wyniku mrozów pękły rury wodociągowe, w związku z czym niektórzy mieszkańcy stanu utracili dostęp do bieżącej wody.

About 7 million Texans need to boil tap water to ensure it's safe for cooking and drinking after power outages brought water treatment plants to a standstill.



Some south Austin residents reported losing all water access.https://t.co/ZuReMZK1Mg — NPR (@NPR) February 18, 2021

Inni, aby zapobiec zamarzaniu rur zostawiają odkręcone krany. Turner przestrzegł, aby tego nie robić i gromadzić zapasy wody butelkowanej. "Ciśnienie wody jest bardzo niskie. Proszę nie odkręcajcie kranów, aby zapobiegać pęknięciu rur. Woda jest potrzebna w szpitalach i strażakom" - napisał burmistrz.

Water pressure is very low. Please do not run water to keep pipes from bursting. Turn off water if pipes have burst. Please contact us if you don’t know how to turn off water. Be conservative on water usage today. It is needed for hospitals and fires. st — Sylvester Turner (@SylvesterTurner) February 17, 2021

Palą stare meble

Niektórzy palą stare meble, gazety i rachunki, aby się ogrzać. Do ognia trafiają także artykuły gospodarstwa domowego, a nawet obrazy. - Po prostu zaczęłam zdejmować płótna ze ściany, łamać je i wrzucać do ognia - powiedziała CNN mieszkanka Teksasu.

Forth Worth, Texas, resident Philip Shelley says he had to burn bills and newspaper for heat at one point.



“The leaders that we rely on don't have answers. So we're just left sitting in a cold, dark room in the middle of the night with a crying baby and an in-pain wife.” pic.twitter.com/BrDK23G8wG — CNN Newsroom (@CNNnewsroom) February 18, 2021

Mieszkańcy dzielą się filmami i zdjęciami w mediach społecznościowych. Widzimy m.in. efekty pękniętych rur w domach, w postaci zamarzniętych sopli zwisających z sufitu i cieknącej wody.

Winter storm causes burst pipes and home flooding in Texas pic.twitter.com/Mg7M2NEorP — The Sun (@TheSun) February 18, 2021

Icicles hang from a ceiling fan inside an apartment building in Dallas as millions of homes and businesses across Texas go without power during dangerous winter storm. https://t.co/Hj736WO3Vh pic.twitter.com/2mW3WQiZbw — ABC News (@ABC) February 18, 2021

FREEZING IN TEXAS: Water cascades down the stairs and out the doors of an apartment building in Austin after pipes burst amid winter weather. https://t.co/taQ0jgniiT pic.twitter.com/FOPWwgLwBj — ABC News (@ABC) February 18, 2021

