Nie noszą maseczek i nie stosują się do obostrzeń, a szczepienia uważają za zamach na ich wolność. W Poznaniu stowarzyszenie wiedzy o szczepieniach STOP-NOP zorganizowało marsz protestacyjny. Wśród protestujących pojawił się m.in Ivan Komarenko.

Na Starym Rynku w Poznaniu pojawiło się kilkadziesiąt osób. Wśród nich przedstawiciele stowarzyszenia STOP-NOP oraz Pancerni Poznań. Protestujący domagają się natychmiastowego cofnięcia obostrzeń wprowadzonych przez rząd.

- Większość protestujących nie ma na sobie maseczek. Pojawiają się transparenty "stop koronaściemie" czy "stop przymusowi szczepień" - relacjonowała reporterka Polsat News, Sylwia Cybulska.

Po przemówieniach protestujący ruszyli poznańskimi ulicami.

WIDEO: Marsz antyszczepionkowców w Poznaniu

- Walczymy o wolność, którą zabrano nam pod przykrywką koronawirusa. To trwa już rok. Obostrzenia są irracjonalne i głupie. Obostrzenia niszczą polskich przedsiębiorców i wszystko to, co jest związane z normalnym życiem - powiedział Ivan Komarenko, wokalista, uczestnik protestu.

Organizatorzy zbierają również podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum dotyczącego cofnięcia obostrzeń i dymisji rządu. Za miesiąc planowana jest duża manifestacja w Warszawie.

dsk/ml/ Polsat News