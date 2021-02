Ktoś odciął dłonie figurze Matki Bożej w Częstochowie

"Nieznani sprawcy dopuścili się dewastacji figury Matki Bożej stojącej na naszym placu parafialnym. Jest to dla nas bardzo bolesne ze względu na to, że jest to miejsce modlitwy wielu parafian. Parafianie ufundowali tą figurkę, modlili się tam" - przekazała parafia.

W najbliższą niedzielę odbędzie się nabożeństwo ekspiacyjne za tą profanację.

Dzisiejszej nocy nieznani sprawcy dopuścili się dewastacji figury Matki Bożej stojącej na naszym placu parafialnym. Jest... Opublikowany przez Parafia Św. Pierwszych Męczenników Polski Czwartek, 18 lutego 2021

Do zdarzenia doszło w nocy ze Środy Popielcowej na czwartek (17/18.02.). "Dłonie Matki Bożej zostały rzucone w pobliżu cokołu" - poinformował proboszcz ks. Stanisław Jasionek na stronie parafii.

"W związku z profanacją figury NMP planuję akty ekspiacyjne w piątek (19.02) podczas Drogi Krzyżowej oraz w niedzielę (21.02) na nabożeństwie Gorzkich Żali. Postaramy się także najszybciej, jak to możliwe, naprawić uszkodzoną statuę" - dodał ks. Jasionek we wpisie parafii na Facebooku.

"To jakiś dziwny znak właśnie rozpoczynającego się Wielkiego Postu"

"To dla mnie bardzo smutne wydarzenie, dlatego, że nigdy do tej pory w naszej parafii nie działo się nic takiego" - powiedział proboszcz w wypowiedzi dla katolickiego radia Fiat.

O uszkodzeniu figury ksiądz dowiedział się od siostry zakonnej i innej parafianki, które w czwartek szły do kościoła na poranną mszę. Na miejscu były także powywracane znicze i kwiaty, przynoszone przez wiernych. "Nie wiem, kto to mógł zrobić. To jakiś dziwny znak właśnie rozpoczynającego się Wielkiego Postu" - powiedział proboszcz.

Podobne zdarzenia miały miejsce w regionie we wrześniu ubiegłego roku na terenie parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Blachowni.

Interia przekazała, że sprawa zniszczenia figury jak na razie nie została zgłoszona do organów ścigania.





