Janusz Kowalski zdymisjonowany z funkcji wiceministra aktywów państwowych. Szef resortu, Jacek Sasin, mówi, że powodem są różnice w poglądach. A Solidarna Polska, że to wbrew umowie koalicyjnej. Kowalski w rozmowie z Polsat News przekonuje, że "to nie jest spór o stanowiska, to jest spór o suwerenność energetyczną Polski". Dodał, że "Zjednoczona Prawica odchodzi od swojego programu z 2019 roku".