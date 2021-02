Zakochaj się w Polsacie... na wiosnę!

To właśnie tutaj nasi widzowie znajdą wszystko, co wprawi ich w doskonały wiosenny nastrój: trzy nowe komediowe seriale - "Komisarz Mama", "Piękni i Bezrobotni" oraz "Kowalscy kontra Kowalscy"; show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" z zadziwiającymi metamorfozami wokalnymi i aktorskimi gwiazd, tym razem emitowane o nowej porze - w piątki o 20:00 oraz słoneczne i gorące randki na "Love Island. Wyspa Miłości".

Poszukującym ekstremalnych emocji na pewno dostarczy je 3 edycja programu "Ninja Warrior Polska". Ekipa programu "Nasz Nowy Dom" ponownie ruszy w Polskę, żeby odmienić życie wyjątkowo doświadczonych przez los polskich rodzin.

ZOBACZ: "Gliniarze" - 10. sezon serialu od 1 marca w Polsacie. Co czeka detektywów?

Nie zabraknie też "Gliniarzy", "Pierwszej miłość" i niezastąpionych "Przyjaciółek", które są z nami od prawie 9 lat! "Ewa gotuje" zabierze nas do swojego kulinarnego świata. Sny o pięknych wnętrzach pomoże spełnić nowy program "Design Dream. Pojedynek na wnętrza", w którym w zupełnie nowej roli zobaczymy Annę Wyszkoni, a o jeszcze lepszy humor zadba w niedzielne wieczory "Klinika Skeczów Męczących".

A w niedzielę 21 lutego o godz. 19:30, zaraz po Wydarzeniach, zapraszamy na program "Wieczór z Gwiazdami. Wiosna 2021", w którym zaprezentujemy całą ofertę stacji na wiosnę 2021!

Transmisję będzie można obejrzeć na antenach Polsatu i Polsat News oraz na polsatnews.pl, polsat.pl, w portalu interia.pl i serwisie IPLA.

Wiosenną ofertę Telewizji Polsat promuje spot wizerunkowy. Jego muzyczne tło stanowi utwór "Why So Serious" popularnej wokalistki Alice Merton.

WIDEO - Szok na aukcji. Obraz Banksy'ego uległ... samozniszczeniu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat