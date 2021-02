W Małopolsce odnotowano w piątek 548 nowych zakażeń koronawirusem, trzykrotnie więcej niż jeszcze kilkanaście dni temu.

- Apeluję do wszystkich, szczególnie do osób, które zaplanowały swoją weekendową aktywność o to, aby w sposób ścisły przestrzegały zasad reżimu sanitarnego: dezynfekcja, dystans i maseczki - mówił podczas briefingu prasowego Łukasz Kmita. - Jeśli idziemy do restauracji, nawet gdyby restauracje łamały przepisy, bierzmy posiłki tylko na wynos. To jest kwestia naszej odpowiedzialności także za przedsiębiorców i za gospodarkę - podkreślił.

"Sytuacja jest niepokojąca"

Ostrzegł, że w obliczu możliwej trzeciej fali pandemii, sytuacja jest niepokojąca. - Wydałem polecenie dotyczące stałego monitorowania liczby łóżek covidowych. Zapadła też decyzja, że w szpitalu MSWiA będzie ponad 100 łóżek covidowych, uruchamianych w zależności od potrzeb. Jesteśmy też w gotowości do uruchomienia szpitali tymczasowych. Jesteśmy przygotowani na trzecią falę pandemii, mam nadzieję, że ona nie nastąpi - powiedział dziennikarzom wojewoda. - Bardzo zależy mi, żeby sytuacja z października i listopada nie wróciła - dodał. W Małopolsce był wówczas szczyt zakażeń koronawirusem.

Wojewoda zapowiedział, że będzie w sobotę i niedzielę w Zakopanem służbowo i przyjrzy się temu, co będzie działo się w mieście. Dodał, że Komendant Wojewódzki Policji zdecydował o skierowaniu kilkudziesięciu policjantów z Krakowa do pracy w Zakopanem. Patrole będą zwracać szczególną uwagę na noszenie maseczek i utrzymywanie dystansu.

- Od odpowiedzialności nas wszystkich zależy, czy te obostrzenia, które zostały częściowo zdjęte na okres próbny dwóch tygodni, zostaną utrzymane - mówił Kmita.

Trzecia fala pandemii

- Można powiedzieć, że mamy początek trzeciej fali. Ona nie kształtuje się tak dynamicznie, jak kształtuje się ta fala na Słowacji czy w Czechach. (...) Ale, niestety, obserwujemy trend wzrostowy - powiedział rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Podkreślił, że obecne wzrosty zakażeń to "pokłosie naszej mobilności, zwiększonej aktywności". - Systematycznie spadające wyniki uśpiły troszeczkę naszą społeczną czujność. Ten okres, który był dla nas ciężki psychicznie (...) odreagowaliśmy w pewien sposób po poluzowaniu obostrzeń, po otwarciu galerii handlowych. Ta dynamika naszych kontaktów międzyludzkich wzrosła - wskazał rzecznik.

Dodał, że wydarzenia z ostatniego weekendu w Zakopanem znajdą odzwierciedlenie w statystykach w przyszłym tygodniu.

Tłumy turystów

W ubiegły weekend do Zakopanego przyjechało bardzo wielu turystów. Wysoko frekwencja turystyczna była związana z poluzowaniem obostrzeń. Dodatkowo na ten czas nałożyły się walentynki i konkurs skoków na Wielkiej Krokwi.

- Podobnie jak piątek, tak i w sobotę zakopiańskie Krupówki przeżywały oblężenie. Interweniowała policja. Turyści urządzili sobie spontaniczną zabawę, tańce i śpiewy - przekazywała w ubiegły weekend reporterka Polsat News Klaudia Syrek.