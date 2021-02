Przebrały się za seniorki, próbowały dostać szczepionkę. Lekarze wezwali policję

- Chętnych do szczepienia nam nie brakuje. Są wśród nich nawet takie osoby, które udają starszych, by dostać zastrzyk. Wczoraj dwie młode panie zgłosiły się do przyjęcia drugiej dawki szczepionki. Miały na sobie rękawiczki, okulary i maski. Miały ok. dwudziestu paru lat - przekazał dr Raul Pino z departamentu zdrowia w Orange County.

Kobiety przedstawiły medykom dokumenty poświadczające o tym, że przyjęły pierwsze dawki szczepionki. Podejrzenia wzbudziły u osoby, która miała wykonać zastrzyk - stwierdziła, że wyglądają "śmiesznie". Po sprawdzeniu dokumentów "staruszek" okazało się, że są stanowczo za młode i próbują ominąć kolejkę.

Na miejsce wezwano policję, która ostrzegła kobiety, że ich czyn to wtargnięcie. Szeryf Orange County przekazał w oświadczeniu, że na razie nie podjęto żadnych innych kroków.

"Zabawne i rozczarowujące"

Dr Pino zapewnił, że medycy ustalają, czy kobietom rzeczywiście udało się przyjąć pierwszą dawkę szczepionki. - Musimy sprawdzić, czy nie popełniono żadnych niedopatrzeń. Dowiemy się, czy i kiedy zrobiono szczepienie, a także czy nie pomógł im ktoś, kto pracuje na miejscu - zapewnił.

Medyk zaapelował o cierpliwość, dodając, że to nie pierwszy taki przypadek. By dostać szczepionkę, niektóre osoby podawały się za swoich starszych krewnych, inni przedstawiali sfałszowane dokumenty. - To nawet zabawne, a jednocześnie rozczarowujące. Takie osoby zajmują miejsce komuś, kto może bardziej potrzebować szczepionki - mówił.

- Prawdopodobieństwo, że do tej pory szczepionkę przyjęła osoba, która ominęła kolejkę, jest prawdopodobnie większe niż się spodziewamy - podsumował.

