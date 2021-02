Senat "wyraża zdecydowany sprzeciw wobec ograniczania wolności i praw obywatelskich Polek i Polaków poprzez działania rządu RP, zmierzające do likwidacji niezależnych mediów". W uchwale chodzi o rządowy projekt opodatkowania reklam, który skłonił redakcje do protestu "Media bez wyboru". Do głosu senatorów odnieśli się Juliusz Braun, członek Rady Mediów Narodowych i Michał Karnowski ("Sieci").

O tym, kto skorzysta, a kto straci na nowych przepisach w "Debacie Dnia" mówili dr Juliusz Braun, członek Rady Mediów Narodowych, a w przeszłości prezes TVP i przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Michał Karnowski, publicysta tygodnika "Sieci".



Media. Kto skorzysta, a kto straci?

- Generalnie z tą uchwalą Senatu trudno się nie zgodzić, bo działania, które rząd zamierza podjąć, a w zasadzie już podjął, bo przedstawił projekt (...) zagrażający funkcjonowaniu wolnych mediów, uzależniając je od swobodnych decyzji władz - powiedział Juliusz Braun.

Jak dodał, "wszelkie podatki sektorowe wymierzane w określone środowiska, a zwłaszcza te medialne, są po prostu niebezpieczne".

Natomiast zdaniem Michała Karnowskiego, "te histeryczne głosy, na przykład uchwała Senatu, to jest trochę taka walka ze smokami, które samemu się narysowało".

- Który to już rok słyszymy o zagrożeniu wolności słowa w Polsce... Spójrzmy, czy kiedyś w Polsce pluralizm był większy niż dziś? Polacy teraz mają wybór taki, jakiego nigdy nie mieli - stwierdził.

Jego zdaniem, "jeżeli wszyscy, jako Polacy, oczekujemy wysokiego poziomu usług publicznych to jak ktoś nam mówi, że możemy mieć dobre szkoły, dobry transport, bez wyższych podatków niż teraz, to was oszukuje, bo jest to niemożliwe".

Senat wyraża "zdecydowany sprzeciw"

Senat przyjął w piątek uchwałę, w której "wyraża zdecydowany sprzeciw wobec ograniczania wolności i praw obywatelskich Polek i Polaków poprzez działania rządu RP, zmierzające do likwidacji niezależnych mediów" oraz wyraża solidarność z protestującymi mediami komercyjnymi. Za uchwałą głosowało 51 senatorów, 45 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

"Senat Rzeczpospolitej Polskiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec ograniczania wolności i praw obywatelskich Polek i Polaków poprzez działania rządu Rzeczypospolitej Polskiej zmierzające do likwidacji niezależnych mediów, a planowana nowa opłata medialna spowoduje potężne osłabienie mediów niezależnych - w tym lokalnych i regionalnych - których podstawę finansowego funkcjonowania stanowią dochody reklamowe i jednocześnie wzmocni uprzywilejowaną pozycję mediów państwowych wspieranych środkami z budżetu państwa" - czytamy w przyjętej przez Senat uchwale.

Zaznaczono w niej, że próba wprowadzenia tej daniny, to "kolejny – po przejęciu przez państwową spółkę paliwową niezależnego koncernu prasowego – element procesu niszczenia wolnych mediów podporządkowywania ich bieżącym interesom władzy".



"Jest to sprzeczne z polską racją stanu i interesem obywateli, których prawem jest dostęp do zróżnicowanych i rzetelnych źródeł wiedzy" - głosi dokument.

Media zaprotestowały przeciw daninie

Na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt ustawy, którego konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z założeniami, połowa wpływów ze składek ma trafić m.in. do NFZ, a także na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków oraz nowo utworzony Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

Rządowe plany zaniepokoiły dużą część mediów, które protestowały we wspólnej akcji "Media bez wyboru". W ubiegłym tygodniu w środę od rana telewizje TVN24 i Polsat News zamiast programu nadawały specjalny komunikat.

Na portalach, m.in. polsatnews.pl, Interii, TVN24, Onecie czytelnicy nie przeczytali żadnego artykułu. Do akcji przyłączyły się również niektóre dzienniki i stacje radiowe. Protest mediów wsparły również niektóre opozycyjne partie polityczne. Sprzeciw wobec projektowanych zmian wyraził koalicjant PiS - Porozumienie.

