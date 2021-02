"Wycofanie się albo głęboka rewizja". Gowin o podatku od reklam

- Dzisiaj rozpoczynam, nie jako prezes partii, ale jako minister odpowiedzialny za gospodarkę, konsultacje z przedsiębiorcami na temat podatku medialnego - wskazał wicepremier Gowin podczas środowej konferencji prasowej. Dodał, że w środę spotka on-line z Izbą Wydawców Prasy.

Wycofanie się z tego projektu albo jego głęboka rewizja

Zapowiedział, że w najbliższych dniach przewidziane są spotkania z branżą e-commerce oraz z branżą agencji reklamowych. Wyraził nadzieję, że "najdalej w ciągu kilkunastu dni" będzie jasne stanowisko resortu w tej sprawie.

- Oczekujemy ze strony Ministerstwa Finansów albo wycofania się z tego projektu, albo jego głębokiej rewizji - podkreślił wicepremier Gowin.

We wtorek minął termin prekonsultacji projektu ustawy, wpisanego na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu, której konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z założeniami połowa wpływów ze składek od reklam ma trafić m.in. do NFZ, a także na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków i nowo utworzony Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

"Media bez wyboru"

Rządowe plany zaniepokoiły dużą część mediów, które w minioną środę protestowały we wspólnej akcji "Media bez wyboru". Protest mediów wsparły również niektóre opozycyjne partie polityczne. W ubiegły piątek sprzeciw wobec projektowanych zmian wyraził koalicjant PiS - Porozumienie.

Również w ubiegły piątek minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński zapowiedział, że w tym tygodniu odbędzie się spotkanie w sprawie projektowanej składki; resort finansów będzie mógł wysłuchać opinii i zobaczyć, jak dostosować swoje propozycje. Wcześniej resort finansów zapewnił, że w tej sprawie jest otwarty na dialog z przedstawicielami wszystkich branż i sektorów gospodarki, w tym mediów, czemu wielokrotnie dawano wyraz.