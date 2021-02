Prawie 70 lat w więzieniu. Skazano nastolatka, na wolność wyszedł senior

W 1953 roku Lingon wraz z czterema innymi nastolatkami napadł na grupę przechodniów. Napastnicy ranili nożami osiem osób, z czego dwie zmarły. Wszyscy zostali zatrzymani przez policję.

ZOBACZ: "Geniusz zbrodni" z IQ 58. Przyznawał się do zabójstw, by nie smucić śledczych

Sąd uznał Ligona winnego zabójstwa dwóch osób. Oskarżony natomiast przyznał się do zranienia jednej osoby, która przeżyła. Do tej pory utrzymuje, że nikogo nie zabił.

- Dziecka, które popełniło zbrodnie w 1953 r. już nie ma. Osoba, która właśnie wyszła z więzienia ma 83-lata. Dorosła, zmieniła się i nie stanowi zagrożenia - zapewniał prawnik Ligona Bradley Bridge. Według niego klient "w wystarczający sposób odpłacił społeczeństwu za szkody, które wyrządził" i "zasługuje, by spędzić ostatnie lata życia na wolności".

68 years in prison. What a waste of life and resources. https://t.co/KUBHK2NYfF