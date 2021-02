Nietrzeźwy 70-latek uciekał traktorem przed policją. Na naczepie wiózł 8-latkę

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie Sławomir Gradek powiedział, że do zdarzenia doszło w środę po południu.

- W jednej z wiosek w gminie Człuchów policjanci zauważyli mężczyznę, prowadzącego ciągnik rolniczy i próbowali zatrzymać go do kontroli. Wiedzieli, że prowadzący nie ma uprawnień. Kierujący skręcił na zaśnieżoną drogę gruntową, na której funkcjonariusze nie mogli go wyprzedzić i uniemożliwić dalszą jazdę. W ten sposób kierujący traktorem przejechał około 2 kilometrów - dodał Gradek.

Mężczyzna zatrzymał się dopiero na swojej posesji. Po badaniu alkomatem okazało się, że ma 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, a na naczepie wiózł 8-letnią wnuczkę. W tracie kontroli wyszło też na jaw, że ciągnik nie miał ubezpieczenia OC, a rolnik stracił uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

70-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli, a do 2 lat za jazdę w stanie nietrzeźwości.