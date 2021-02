Premier Węgier: nie ma wschodniej i zachodniej szczepionki, jest dobra i zła

Na konferencji prasowej podczas szczytu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z okazji 30-lecia formatu, poświęconej m.in. epidemii koronawirusa Orban powiedział, że na Węgrzech bardzo ważna jest szybkość szczepień przeciw COVID-19. - My szybko chcemy mieć szczepionki, oczywiście przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa i mają gwarancje skuteczności - mówił Orban. Jednocześnie podkreślił, że "szybkość jest ważniejsza od ceny".

Orban: uwolnić kwestię szczepionki od polityki

- Zaproponowałem, że powinniśmy kwestię szczepionki uwolnić od polityki. Istnieją debaty geopolityczne, są różnice historyczne, różnice w gustach, ale nie powinniśmy wplątywać ich w debatę o szczepionkach. Jest tylko jedna szczepionka, która skutecznie obroni ludzi. Nie ma wschodniej szczepionki i zachodniej szczepionki. Jest dobra szczepionka i zła szczepionka. Dlatego dziś upierałem się przy tym, że szczepionka ma być dobra - powiedział premier Węgier.

Dodał, że kraje środkowej Europy mają świadomość, że są większe od nich państwa, ale chcemy być konkurencyjni także wobec nich. - Wtedy możemy być konkurencyjni, kiedy w planowaniu zawsze jesteśmy o jeden krok do przodu - powiedział Orban.

Premier Orban podkreślił, że w czasie szczytu była także mowa o gospodarce po ustaniu pandemii. - Ważne znaczenie będzie miało podzielenie się w najbliższych miesiącach, tym, jakie podejmowaliśmy działania polityczne, instytucjonalne i gospodarcze, żeby była kompatybilność między nami. Uruchomienie na nowo gospodarki to nie jest automatyczne wydarzenie, ale wymaga ogromnej pracy ze strony rządów. Potrzebujemy ogromnej wiedzy - zaznaczył premier Węgier.

Orban nawiązał też do rocznicy powstania V4. Podkreślił, że "dla czwórki wyszehradzkiej kraje Beneluksu zawsze były inspirujące".

Zaznaczył, że "pierwsza współpraca wyszehradzka została powołana wiele wieków temu". Wskazał, że zainicjowali ją przywódcy państw środkowoeuropejskich. - Perspektywa historyczna nadaje powagi tej współpracy - oświadczył Orban. Jak dodał, "ten obszar obecnie osiąga ogromne sukcesy".

Powiedział, że 30 lat temu wszyscy myśleli na Węgrzech, że przyszłość leży we współpracy środkowoeuropejskiej. - Mieliśmy wtedy poważne trudności. Trzeba było zreformować gospodarkę, wystąpić z RWPG, z Układu Warszawskiego i odnaleźć swoje miejsce w świecie. Jednak znaleźliśmy na to czas i siłę - wspomniał premier Orban.

- To my jesteśmy obszarem gospodarczym środkowoeuropejskim; to my jesteśmy regionem najdynamiczniej rozwijającym się obecnie w Europie - oświadczył polityk.

