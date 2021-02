Według portalu dwie osoby odniosły lekkie obrażenia, a jedna ciężkie. Wszystkie trafiły do szpitala.

Na miejscu pracuje policja i służby ratownicze. Skierowano tam helikopter ratunkowy. Budynek, w którym pracuje ponad 100 osób, został ewakuowany. Sprawą zajmują się także policjanci z wydziału kryminalnego.

Kolejna eksplozja w ciągu kilku dni

Jak przekazała agencja dpa, do eksplozji doszło ok. godz. 14:50, a miejsce zdarzenia znajduje się w strefie przemysłowej. Rzecznik policji nie potwierdził, że do zdarzenia doszło w budynku Lidla.

In der Zentrale der #Lidl & Co GmbH soll es nach einem Bericht der #Heilbronn|er Stimme am Mittwochnachmittag eine Explosion gegeben haben. Dabei wurden drei Mitarbeiter verletzt, einer davon schwer. Es soll sich offenbar um eine #Briefbombe handeln.

Spółka nie skomentowała na razie wydarzeń w Neckarsulm.

Stimme.de przypomina, że we wtorek do eksplozji doszło w firmie produkującej napoje w miejscowości Eppelheim, oddalonej od Neckarsulm o ok. 45 km. Nie jest jasne, czy oba zdarzenia są ze sobą powiązane.