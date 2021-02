Groźby pod adresem działacza Strajku Kobiet. "Quo Vadis, Polsko?"

Patryk Kurc to aktywista Strajku Kobiet i asystent społeczny posłanki Hanny Gill-Piątek z ruchu Polska 2050. Mężczyzna był również organizatorem demonstracji przeciwko wyrokowi TK ws. aborcji w Koluszkach.

We wtorek na ścianie bloku w którym mieszka, pojawiły się obraźliwe napisy i groźby pod jego adresem.

"Życzą mi śmierci"

"Nadszedł dzień, gdy nie czuję się w swoim kraju bezpiecznie. (...) Dziś to pojawiło się na elewacji bloku, w którym mieszkam. Życzą mi śmierci. Kto? Patrioci? Katoliccy działacze pro-life? Prawdziwi Polacy? Nie mogą wybaczyć mi organizacji Strajku Kobiet przed kilkoma miesiącami, bo wiedzą, że to my mamy słuszność" - napisał aktywista w mediach społecznościowych.

Do wpisu dołączył zdjęcia. Widać na nich namalowane czarnym sprayem napisy: "Kurc k***a", Kurc za******y cię" oraz liczbę 1488 i szubienicę.