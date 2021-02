Oficer prasowy policji w Kościanie podkom. Radosław Nowak przekazał w poniedziałek, że w tej sprawie funkcjonariusze prowadzą postępowanie pod kątem znęcania się nad zwierzętami. Policjanci otrzymali zgłoszenie o znalezisku w niedzielę. "Osoba, która spacerowała, powiadomiła służby, że w zagajniku leżą zwłoki trzech obdartych ze skóry psów" – powiedział.

"Na razie jest za wcześnie, by powiedzieć w jakich okolicznościach doszło do tego zdarzenia, czy te psy zostały uśmiercone, czy padły z przyczyn naturalnych, a później ktoś je obdarł ze skóry. To wszystko jest przedmiotem prowadzonego postępowania" – wskazał Nowak.

Dodał, że policjanci proszą o kontakt osoby, które np. widziały, jak ktoś porzucał padłe zwierzęta albo wie, iż ktoś je hodował i już ich nie posiada.

Zwłoki przypominają charty

O sprawie w mediach społecznościowych poinformował także kościański oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, według którego obdarte ze skóry psy wielkością i budową ciała przypominają charty. "Ślady widoczne na ciałach sugerują urazy spowodowane ostrym narzędziem/ strzałem/ zębami. Do tego oskórowane przez człowieka. Widać, że leżą tam już dobre kilka dni, możliwe, że zostały uszkodzone dodatkowo przez dzikie zwierzęta" – opisali działacze TOZ.

Opublikowane drastyczne zdjęcia wstrząsnęły internautami. "Ten, kto to zrobił nie powinien zwać się człowiekiem", "To bestialstwo!" - czytamy w komentarzach pod wpisem.

Za znęcanie się nad zwierzętami grozi do trzech lat więzienia, a jeżeli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem – od trzech miesięcy do pięciu lat.

