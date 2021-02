We Włoszech wykryto pierwszy przypadek nowego wariantu koronawirusa

W Neapolu potwierdzono kolejny nowy wariant koronawirusa, nigdy wcześniej niewykryty we Włoszech - ogłosiły we wtorek władze regionu Kampania. Jak wyjaśniły, do tej pory znane są tylko 32 przypadki infekcji tą odmianą w Wielkiej Brytanii, Danii, Nigerii i USA.