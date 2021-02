"Niekwestionowane przywództwo Gowina" w Porozumieniu. Oświadczenie sekretarza partii

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania organów statutowych Porozumienia wyjaśniam, że prezesem partii jest Jarosław Gowin - podkreślił we wtorkowym oświadczeniu sekretarz generalny Porozumienia Stanisław Derehajło.

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania organów statutowych Porozumienie Jarosława Gowina, uprzejmie wyjaśniam, iż prezesem partii jest Jarosław Gowin, co znajduje potwierdzenie we wpisie do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, numer wpisu 333" - napisał w oświadczeniu dla mediów Derehajło.

ZOBACZ: Bortniczuk: wyobrażam sobie start Gowina z list opozycyjnych

Jednocześnie dodał, że Adam Bielan, Kamil Bortniczuk, Jacek Żalek, Zbigniew Gryglas, Michał Cieślak, Włodzimierz Tomaszewski, Karol Rabenda, Magdalena Błeńska, Andrzej Walkowiak i Paweł Skotarek nie są już członkami partii.

Derehajło podkreślił, że osobami, które Porozumienie "delegowało" do kontaktów z mediami są rzeczniczka Magdalena Sroka i zastępca rzecznika Jan Strzeżek.

Spór w Porozumieniu

W ostatnim czasie doszło do sporu w kwestii kierownictwa Porozumienia. Europoseł Adam Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 r. na wniosek lidera partii Jarosława Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem i w związku z tym nie uznaje on decyzji podejmowanych przez ten zarząd i jego prezydium za ważne.

Ponadto, zdaniem Bielana, trzyletnia kadencja Gowina, upłynęła w kwietniu 2018 r., bo na nadzwyczajnym kongresie partii jesienią 2017 r. wyboru prezesa nie przeprowadzono. Bielan uważa też, że od 4 lutego w wyniku decyzji sądu koleżeńskiego, jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia przejął obowiązki prezesa partii.

Ośmiu członków wykluczonych

Z kolei Jarosław Gowin i jego zwolennicy przekonują, że 5 lutego decyzją krajowego sądu koleżeńskiego Bielan oraz poseł Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z Porozumienia, a powodem było wielokrotne łamanie statutu partii.

ZOBACZ: Podatek od mediów. Porozumienie Jarosława Gowina przeciwko

W sobotę ten sam sąd koleżeński zdecydował o wykluczeniu z Porozumienia kolejnych ośmiu członków, w tym trzech posłów; wśród wyrzuconych z ugrupowania są m.in. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas, minister-członek RM Michał Cieślak i Włodzimierz Tomaszewski. Powodem tej decyzji było także wielokrotne łamanie statutu partii.

Przedstawiciele Porozumienia poinformowali ponadto, że Żalkowi, Gryglasowi i Cieślakowi cofnięte zostały rekomendacje do zasiadania w rządzie Mateusza Morawieckiego.

WIDEO - Pacjent uznany za zmarłego "ożył". Prokuratura wszczęła śledztwo, NFZ prowadzi kontrolę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/ PAP, polsatnews.pl