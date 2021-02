Naukowcy: nuda w czasach pandemii może zagrażać zdrowiu publicznemu

"Pandemiczne znużenie" to termin ukuty przez media określający m.in. nudę, jaką odczuwają ludzie w związku z przedłużającym się lockdownem. Jak pisze portal Science News nie należy jej jednak ulegać, ponieważ może prowadzić do ignorowania obostrzeń i rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Science News tłumaczy, że choć "pandemiczne znużenie" nie ma formalnej definicji, to w ogólnym sensie oznacza psychiczne zmęczenie pandemią Covid-19 po prawie roku jej trwania bez sygnałów, że szybko się skończy. Stan ten objawia się poczuciem niepokoju, frustracji i nudy. To właśnie to ostatnie najbardziej martwi naukowców. "Zazwyczaj nudząc się czujemy potrzebę robienia czegoś innego. W kontekście pandemii to może być bardzo błędne podejście" - uważa psycholog Wanja Wolff z Uniwersytetu w Konstancji.

Badania Wolffa oraz inne prowadzone niezależnie w podobnym czasie przez grupę naukowców ze Stanów Zjednoczonych i Kanady wykazały, że osoby, które mają tendencję do częstszego nudzenia się, są bardziej podatni na łamanie zasad społecznego dystansu i ponoszą większe ryzyko rozprzestrzeniania koronawirusa.

Osoby podatne na nudę

Grupa naukowców z USA i Kanady starała się określić ilościowy związek między wrodzoną skłonnością osoby do odczuwania nudy a tendencjami do łamania zasad obowiązujących podczas pandemii, takich jak zakaz organizowania spotkań towarzyskich. Okazało się, że skłonność do nudzenia się stoi za 25 proc. zachowań zakazanych w związku z epidemią. "25 procent to dużo" - powiedział neurolog kognitywny James Danckert z Uniwersytetu Waterloo w Kanadzie.

Z kolei studia grupy prowadzonej przez Wolffa, opublikowane w "International Journal of Environmental Research and Public Health", wykazały, że osoby, które są podatne na nudę, częściej oceniały społeczne dystansowanie się jako trudne do wykonania i były mniej chętne do podporządkowywania się obowiązującym przepisom.

Obydwa zespoły naukowców wskazały, że osoby, które mają tendencję do nudzenia się mają też większą szansę zachorować na Covid-19.

"Nuda to niezwykle potężny motywator wielu zachowań" - powiedział Wolff. Ale jak dodał, można nauczyć się zarządzać nią w konstruktywny sposób.

Wijnand Van Tilburg z Uniwersytetu Essex uważa, że chwilowe poczucie nudy samo w sobie nie musi być szkodliwe, ale kiedy trwa długo, może być niebezpieczne i negatywnie wpływać na zdrowie publiczne. "Ludzie mogą szukać szkodliwych rozwiązań, takich jak objadanie się, agresywne zachowania albo nie noszenie maski" - wyjaśnił naukowiec.

emi/ PAP