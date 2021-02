Pandemia, obronność, praworządność. Doradca Bidena rozmawiał z Solochem i Szczerskim

Jak głosi komunikat Białego Domu w rozmowie Sullivan "podkreślił zainteresowanie administracji Joe Bidena umocnieniem stosunków dwustronnych, wyrażając wdzięczność za ścisłą współpracę Polski ze Stanami Zjednoczonymi w kwestiach obronnych i za jej wysiłki na rzecz promowania bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowej".

Zgodnie z dokumentem strony "zgodziły się współpracować przy wyzwaniach, w tym pandemii Covid-19, odbudowie światowej gospodarki oraz w kwestii zmian klimatycznych". Poruszona została także kwestia współpracy "w priorytetach polityki zagranicznej obu stron, w tym wobec Rosji i Chin".

Sullivan - jak informuje Biały Dom - zapewnił swoich polskich rozmówców o "zaangażowaniu administracji Bidena we wspieranie demokratycznych instytucji, praworządności i praw człowieka".

Wraz z min @SolochPawel rozmawiałem z @jakejsullivan szefem NSC w Białym Domu; była to pierwsza okazja do omówienia współpracy PL-US na tak wysokim szczeblu po zmianie w Waszyngtonie;mamy wspólne stanowisko w kluczowych aspektach bezpieczeństwa, Trójmorza i polityki wschodniej