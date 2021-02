Martwe łabędzie przymarznięte do lodu na Zatoce Puckiej. "To ptasia grypa"

Na udostępnionych fotografiach widać martwe łabędzie przymarznięte do lodu.

"Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Władysławowo o niezbliżanie się do łabędzi na Zatoce Puckiej oraz do innych ptaków przebywających w naszej gminie. Istnieje wysokie ryzyko wystąpienia ptasiej grypy w związku ze stwierdzeniem w przeciągu ostatnich dni dużej liczby martwych zwierząt w Powiecie Puckim" - napisała w poniedziałek Straż Miejska we Władysławowie.

🚨🚨🚨‼ UWAGA ‼🚨🚨🚨 👮📣 Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Władysławowo o niezbliżanie się do łabędzi na Zatoce... Opublikowany przez Straż Miejska we Władysławowie Poniedziałek, 15 lutego 2021

Potwierdzono ptasią grypę

Informacje o wystąpieniu ogniska ptasiej grypy u trzech padłych ptaków potwierdził polsatnews.pl Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku Marek Karwacki.

- Podjęliśmy działania. Wydaliśmy rozporządzenie z wyznaczeniem obszaru zagrożonego - 10 km od miejsca znalezienia łabędzi - mówił.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się m.in utrzymywania drobiu na świeżym powietrzu, chyba, że teren jest specjalnie odgrodzony czy pojenia wodą pochodzącą z naturalnych źródeł.

Jak dodał Karwacki, w planach jest sporządzenie spisu miejsc utrzymywania drobiu w tym rejonie. Hodowcy będą musieli m.in. wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami do budynków.

Niegroźny dla ludzi

Weterynarz podkreślił, że wirus ptasiej grypy nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Wspomniał także o trzech padłych ptakach w Chałupach. Tam jednak nie potwierdzono zakażenia.

