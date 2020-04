Bielik, bocian i 11 kruków - odnaleziono martwe ptaki. Ktoś mógł je otruć

"Potwierdziły się nasze najgorsze obawy: ktoś truje ptaki! Po przeprowadzeniu sekcji dowiemy się czym dokładnie. Będziemy przyglądać się tej sprawie i temu miejscu! Powiadomiliśmy o tym zdarzeniu urząd gminy i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Gdy dostaniemy wyniki badań toksykologicznych, powiadomimy również policję" - zaznaczyło PTOP.

Czekają na wyniki badań

- Pewności jeszcze nie mamy, w związku z tym, że nie przeprowadziliśmy badań toksykologicznych. Natomiast ułożenie tych ptaków i ogromna liczba gatunków, które żywią się padliną, wskazują na to, że są to ofiary zatrucia. To, co tam się dzieje, to nie jest czynnik naturalny - powiedział w rozmowie z "Radiem Białystok" Adam Zbyryt z białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

ZOBACZ: Konie zostały otrute. Są wyniki sekcji zwłok

Jak dowiedział się portal polsatnews.pl, wyniki badań toksykologicznych mogą pojawić się już w przyszłym tygodniu.

Wiadomość od mieszkańca

Adam Zbyryt przyznał, że problem związany z tym przykrym incydentem "ma miejsce prawdopodobnie już od 2018 roku". Jeden z mieszkańców skontaktował się z pracownikiem Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków po tym, jak trafił na informację ws. martwych ptaków z Drohiczyna.

- Napisał do mnie i potwierdził, że już wtedy w 2018 roku znalazł kilka martwych kruków. Zatruł się też pies sąsiadki - podkreślił Zbyryt.

ms/hlk/ radio.bialystok.pl, polsatnews.pl