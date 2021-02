Japonia: rekordowa liczba samobójstw wśród młodzieży w 2020 r.

Jak podał "Japan Times", dla porównania, w 2019 r. 339 nastolatków popełniło samobójstwo. Co więcej, w 2020 r. dwa razy więcej dziewcząt odebrało sobie życie, niż rok wcześniej - 138.

Statystyki opublikowało japońskie ministerstwo edukacji po posiedzeniu panelu ekspertów poświęconego zapobieganiu samobójstwom wśród młodzieży. Według raportu, wśród uczniów szkół podstawowych było 14 przypadków samobójczych w 2020 r., rok wcześniej ta liczba wyniosła 6; wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym 136 w stosunku do 96 w 2019 r.; zaś w licealnym 329 w stosunku do 237 w 2019 r. Najwięcej, czyli 64 nastolatków odebrało sobie życie w sierpniu, z czego były wśród nich 23 dziewczęta (czyli siedem razy więcej niż w sierpniu w 2019 r.). Może być to związane z faktem, że w 2020 r. szkoły rozpoczęły rok szkolny po wakacyjnej przerwie w sierpniu, nie jak zazwyczaj we wrześniu - po to by nadrobić zaległości powstałe po zamknięciu placówek w kwietniu i maju.

Lęk o przyszłość i złe relacje z rodzicami

W raporcie przedstawiono, że podstawowymi przyczynami były - jak w poprzednich latach - lęk o przyszłość, słabe oceny i złe relacje z rodzicami. Wzrosła też liczba samobójstw spowodowanych zaburzeniami psychicznymi i depresją. Panel ekspertów zamierza zbadać te przyczyny i na ich podstawie podjąć środki, które mogłyby zapobiegać tragediom.

Niektórzy uczestnicy spotkania ekspertów, jak wskazał "Japan Times", zaproponowali zakup tabletów, które rozdano by każdemu uczniowi szkoły podstawowej i gimnazjum do końca marca. Miałyby one sprawdzać poziom stresu uczniów i przeprowadzać z nimi prywatne wywiady, które mogłyby odciągać ich od myśli samobójczych.

