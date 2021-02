Zniszczenia jak po eksplozji. Auto rozpadło się na części po uderzeniu w drzewo

35-letni kierowca Opla Zafiry nie przeżył uderzenia w drzewa we wsi Łosinno niedaleko Wyszkowa na Mazowszu. W niedzielne południe samochód na prostej drodze zjechał na lewą stronę. Po uderzeniu pojazd rozpadł się na części. Do wypadku doszło na obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.