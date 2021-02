Włochy. Rządowy spór o zamknięte stoki. "Nie można terroryzować obywateli"

W nowym rządzie Włoch premiera Mario Draghiego doszło do pierwszego sporu wokół zasad walki z pandemią. Prawicowa Liga Matteo Salviniego, mająca trzech ministrów, domaga się zmiany komitetu doradców i protestuje przeciwko zamknięciu stoków narciarskich.

Zaprzysiężony w sobotę rząd, tworzony przez ekspertów i polityków centrolewicy i centroprawicy już dzień później stanął w obliczu polemiki wokół restrykcji sanitarnych.

Całodniową wymianę zdań zapoczątkował w niedzielę konsultant ministerstwa zdrowia Walter Ricciardi, który stwierdził, że we Włoszech z powodu szerzenia się różnych wariantów koronawirusa potrzebny jest "totalny lockdown", w tym zamknięcie szkół. Zapowiedział, że będzie o tym rozmawiał z szefem resortu Roberto Speranzą, zatwierdzonym na to stanowisko także w nowym rządzie.

"Nie mam słów"

Następnie protesty i zdumienie wywołała opinia, wydana przez doradzający Radzie Ministrów komitet techniczno-naukowy. Na dzień przed planowanym otwarciem stoków i wyciągów narciarskich w wielu regionach doradcy rządu stwierdzili, że obecna sytuacja na to nie pozwala. Wieczorem minister zdrowia podpisał rozporządzenie o przedłużeniu zamknięcia stoków i całej infrastruktury narciarskiej do 5 marca. Zapewnił, że branża otrzyma odszkodowania.

W serii wypowiedzi dla mediów, w tym dla telewizji RAI lider Ligi Matteo Salvini skrytykował stanowisko eksperta i doradców rządu.

- Nie mam słów, oświadczył, nie można już dłużej wytrzymać z ekspertami, którzy rozmawiają z prasą siejąc strach i niepewność - mówił. Dodał, że nie można "terroryzować" obywateli.

- Ufamy, że z Draghim sytuacja powróci do normalności - zaznaczył Salvini, którego Liga weszła do koalicji rządowej po ponad półtora roku w opozycji. Skrytykował także komitet techniczno-naukowy za sprzeciw wobec otwarcia stoków.

"Potrzebna jest zmiana linii działania"

- Dziesięć dni temu ministerstwo powiedziało branży, że można będzie otwierać działalność. Zdrowie jest najważniejsze, ale spróbujmy znaleźć się w sytuacji przedsiębiorcy, który zorganizował wszystko, by móc zacząć działać. W poniedziałek miała zostać otwarta infrastruktura narciarska w Lombardii i Piemoncie. Nie można mówić dzień wcześniej, że wszystko ulega zmianie - powiedział Salvini.

Szef Ligi zaznaczył: "Jest wola zdrowia, życia i normalności, ale Włosi nie mogą siedzieć przed telewizorem, by dowiedzieć się, czy w poniedziałek idą do biura, a ich dzieci do szkoły".

Zaprotestowała także grupa parlamentarzystów Ligi, którzy w wydanym oświadczeniu napisali: "Potrzebna jest zmiana linii działania i szacunek dla ludzi gór i świata pracy".

Politycy zaapelowali o zmianę składu komitetu doradców, powołanego przez poprzedni rząd Giuseppe Contego. Wywodzący się z Ligi minister do spraw turystyki Massimo Garavaglia udaje się w poniedziałek w trybie pilnym na rozmowy z przedstawicielami zimowej branży turystycznej.

