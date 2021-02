Ukradli auto ze zwłokami. Następnego dnia pojechali na zakupy

Zdarzenie miało miejsce w czwartek, 11 lutego, w St. Louis. Kierujący furgonetką pogrzebową mężczyzna poszedł do toalety na stacji benzynowej Quick Trip . Nie zgasił silnika i pozostawił kluczyki w stacyjce. Kiedy wrócił, auta na parkingu już nie było.

Okazało się, że moment postanowili wykorzystać 38-letni Brian Schaake i 31-letnia Christina Kelb. Para ukradła samochód, w którym znajdowała się trumna ze zwłokami. Na nagraniach z monitoringu widać, jak mężczyzna i kobieta wsiadają do pojazdu, a następnie nim odjeżdżają.

Historia zwróciła uwagę całego kraju. Właściciel domu pogrzebowego publicznie zaapelował do złodziei, aby oddali ciało. Bezskutecznie.

Pojechali na zakupy

Samochód namierzono w piątek, czyli dzień po kradzieży. Sprawcy byli na zakupach w Walmarcie. Białego vana ze znakiem domu pogrzebowego, zauważył na parkingu klient, który natychmiast poinformował policję.

