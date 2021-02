Powstanie Wirtualne Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego

W przestrzeni wirtualnej powstanie wyjątkowe muzeum, upamiętniające Polskie Państwo Podziemne. Będzie to jedyna w swoim rodzaju inicjatywa, upamiętniająca polski ruch oporu podczas II wojny światowej. Mecenasem Wirtualnego Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego jest PGE Polska Grupa Energetyczna.

Polski ruch oporu, w którym działało 400 tysięcy zakonspirowanych żołnierzy, 50 tysięcy urzędników pracujących w tajemnicy przed okupantem i funkcjonował największy w Europie tajny koncern wydawniczy, to fenomen w skali światowej. Niestety "Polskie Państwo Podziemne" nie jest powszechnie znane, a jego historia rozmyła się w ogólnym dramacie II wojny światowej.

"Inspirująca opowieść o bohaterstwie, patriotyzmie i odwadze"

- W przestrzeni publicznej brakuje miejsca, które przedstawiałoby niezwykłość i złożoność polskiego oporu, a także obejmowało całość aktywności podziemnych struktur państwowych - tłumaczy Wojciech Dąbrowski prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

Firma podjęła decyzję o włączeniu się w budowę cyfrowego muzeum.

- Dlatego zdecydowaliśmy się włączyć w ten wyjątkowy projekt. Dla mnie osobiście Historia Polskiego Państwa Podziemnego to inspirująca opowieść o bohaterstwie, patriotyzmie i odwadze cywilnej Polaków pod okupacją niemiecką - mówi prezes PGE.

- To Muzeum odda hołd tym wszystkim, którzy narażali swoje życie i swoich bliskich, nie tylko z bronią w ręku, ale także wypełniając obywatelskie obowiązki wobec Ojczyzny. Dodatkowo, projekt będzie prowadzony w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, co posłuży szerzeniu polskiej historii na arenie międzynarodowej - dodał Wojciech Dąbrowski.

Ponad 3000 eksponatów

W Wirtualnym Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego prezentowanych będzie ponad 3000 eksponatów. Wśród nich znajdą się dokumenty, zdjęcia, czy wspomnienia oraz relacje, które wcześniej nigdzie nie były pokazywane.

- Poprzez obiekty archiwalne i muzealne, relacje świadków historii, rodzinne pamiątki i osobiste dokumenty pragniemy w innowacyjny i nowoczesny sposób opowiedzieć o wyjątkowej historii tajnego państwa - mówi Maciej Piwowarczuk z Fundacji na rzecz Wielkich Historii, pomysłodawca muzeum.

Otwarcie muzeum planowane jest na 2022 rok. Obecnie trwa digitalizacja historycznych dokumentów znajdujących się w prywatnych kolekcjach, ośrodkach muzealnych i zespołach archiwalnych, zarówno w kraju jak za granicą. Wśród nich są raporty wywiadowcze, prace domowe uczniów tajnych kompletów, wyroki podziemnych sądów, czy schematy rakiet V2.

W tworzenie treści do Wirtualnego Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego może włączyć się każdy, kto zna rodzinne okupacyjne historie i chce się nimi podzielić za pomocą strony internetowej tajnepanstwo.pl. W przyszłości zostaną one udostępnione w wirtualnym muzeum.

Wirtualne Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego będzie innowacyjne pod każdym względem. Każdy z odwiedzających muzeum będzie mógł wybrać to, co go najbardziej interesuje. Opracowany na potrzeby ekspozycji algorytm zaproponuje indywidualną trasę zwiedzania lub wystawę, np. przedstawiającą okupacyjny humor, repertuar podziemnych teatrów czy historię partyzanckiego oddziału.

W Wirtualnym Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego znajdzie się miejsce na opowieść o walce zbrojnej, a także pracy wywiadowczej, tajnych kompletach, konspiracyjnych wydawnictwach, pracy administracyjnej, pomocy społecznej czy planach odbudowy kraju po wojnie.

Działają 24 godziny na dobę

- Wirtualne muzea nie mają ograniczeń. Można w nich swobodnie wędrować w czasie i przestrzeni. Działają 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. A co najważniejsze, są w stanie pomieścić nieograniczoną liczbę zbiorów - dodaje Maciej Piwowarczuk.

Wirtualne Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego jest projektem autorskim realizowanym przez Fundację na rzecz Wielkich Historii, finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji PGE oraz Fundacji PZU.

Fundacja na rzecz Wielkich Historii od 2008 roku zajmuje się edukacją historyczną. W swoich działaniach odkrywa dziedzictwo i przeszłość na nowo, wykorzystując nowoczesne technologie w procesach digitalizacji i udostępniania szerokiej publiczności zbiorów, archiwów oraz kolekcji.

Fundacja tworzy między innymi narracyjne wystawy w internecie (np. kosciuszko.wielkiehistorie.pl), udostępnia innowacyjne narzędzia do nauki historii (np. aplikacja ToTuBy).

Edukacja i pielęgnowanie pamięci

Fundacja PGE prowadzi różnego rodzaju działania społeczne nastawione w szczególności na edukację, pielęgnowanie pamięci historycznej oraz wsparcie osób starszych. Od 2016 roku PGE jest partnerem strategicznym Muzeum Powstania Warszawskiego, a w 2020 roku objęła patronatem autorski program "Rodzinne spotkania z historią", którego celem jest rodzinne zwiedzanie Muzeum i udział w zajęciach prowadzonych przez edukatorów w formie interaktywnej gry.

Fundacja PGE prowadzi też projekt "Tablice pamięci", którego celem jest przywrócenie pamięci o Tablicach Tchorka upamiętniających miejsca egzekucji Polaków w czasie II wojny światowej. Tablice takie zostały rozmieszczone w stolicy w drugiej połowie lat 40. XX w.

W ramach projektu, przy każdej tablicy Karola Tchorka, która przetrwała do naszych czasów, PGE umieszcza tablicę z informacją w języku polskim i angielskim wraz z kodem QR, dzięki któremu można ściągnąć na telefon aplikację mobilną, umożliwiającą poznanie historii każdego z miejsc upamiętniających niemieckie zbrodnie i zlokalizowanie istniejących tablic. Powstała także specjalna strona internetowa tablicepamieci.pl, gdzie można znaleźć na bieżąco aktualizowane informacje o projekcie.

