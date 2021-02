Podszywa się pod policjanta, by "pomagać ludziom". Zaczął jako nastolatek

Najnowsze przewinienia "Dzieciaka-gliny" (taki pseudonim nadały mu media w 2009 r.) dotyczą trzech osobnych incydentów ze stycznia i lutego bieżącego roku.

14 stycznia Richardson, podając się za policjanta, pomagał ochroniarzom z Urzędu Mieszkaniowego zlokalizować źródło wystrzałów, które słyszeli w okolicy. Za pomocą latarki zatrzymywał pojazdy szukając podejrzanych. Całą sytuację uchwyciły kamery monitoringu.

W kolejnych dniach Richardson zamieszczał nagrania w mediach społecznościowych, pokazując jak wygląda życie "policjanta". Na wideo opublikowanym na Tik-Toku prezentował swoje umiejętności na strzelnicy. W lutym kierował ruchem, każąc niektórym kierowcom, by zdjęli "nogę z gazu". Był w pełni umundurowany, miał przy sobie kajdanki i broń.

Richardson został ostatecznie zatrzymany 9 lutego. Okazało się, że był na zwolnieniu warunkowym, gdy udowodniono mu jazdę kradzionym autem. Teraz usłyszał trzy zarzuty podawania się za policjanta. Sędzia uznał, że 26-latek jest potencjalnym zagrożeniem dla społeczeństwa i wyznaczył kaucję na 75 tys. dolarów.

Vincent Richardson, Who Fooled CPD And Worked Full-Duty Shift When He Was 14, Has Been Charged With Impersonating Police Officer Again https://t.co/am2kLNY44O pic.twitter.com/KgWA3BXdgF