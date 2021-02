Niepełnosprawny nastolatek zostawiony na mrozie w Holandii. Porzuciła go rodzina

Niepełnosprawny 18-latek został znaleziony w nocy z 9 na 10 lutego przed budynkiem straży pożarnej w miejscowości Rijswijk w zachodniej Holandii.

Sparaliżowanego chłopaka siedzącego samotnie na wózku inwalidzkim podczas godziny policyjnej i na 10-stopniowym mrozie, odnalazł przypadkowy przechodzień. Chłopak nie był w stanie samodzielnie się poruszać ani wezwać pomocy.

Utrudniony kontakt i brak dowodu

Wychłodzony nastolatek trafił do szpitala z objawami hipotermii.

Póki co nie wiadomo kim jest poszkodowany. Według informacji przekazywanych przez policję, nastolatek może mieć między 17 a 20 lat. Nie miał przy sobie dowodu osobistego, a ze względu na prawdopodobne upośledzenie umysłowe kontakt z nim jest utrudniony.

Rodzina zostawiła list

Miejscowa policja wszczęła śledztwo w tej sprawie. Wiadomo, że przy chłopaku znaleziono list napisany przez jego rodzinę. Bliscy wyjaśnili w nim, że są bezdomni i zdecydowali się na taki krok, bo nie są już dłużej w stanie opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Policja szuka teraz krewnych mężczyzny, aby "omówić możliwości udzielenia im pomocy".

Głos w sprawie zabrała radna gminy Rijswijk, która przyznała, że to "bardzo smutne". - Kiedy przeczytałem wiadomości w mediach, byłam zdumiona. To naprawdę bardzo smutne, że dzieje się coś takiego. Musimy teraz pozwolić policji wykonać swoją pracę. Jeśli okaże się, że jest to mieszkaniec Rijswijk, zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby zapewnić mu niezbędną pomoc - zapewniła w rozmowie z miejscowymi mediami.

