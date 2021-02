Niezwykłe wydarzenie w Dubaju. Na niebie pojawiły się dwa księżyce... Marsa

Projekcja była doskonale widoczna nawet z dużych odległości w wielu miejscach arabskiej metropolii. Niecodzienny widok zaniepokoił mieszkańców Dubaju.

Zamontowane na 100-metrowych dźwigach projektory generowały obraz 3D, którego średnica miała 40 metrów i wyglądała realistycznie. Wydarzenie zorganizował rząd Zjednoczonych Emirat Arabskich, by uczcić wejście na orbitę Czerwonej Planety sondy Al-Amal.

"Jedno z największych wyzwań tego kraju"

- Misja na Marsa to jedno z największych wyzwań w historii tego kraju i jedna z najodważniejszych inicjatyw ZEA: podbij kosmos. Aby więc uświadomić sobie ten ważny fakt, nie ma nic lepszego niż przeniesienie dwóch księżyców Marsa na Ziemię - powiedział Khaled AlShehhi, dyrektor wykonawczy w rządowym biurze medialnym ZEA.

Na wielu filmach opublikowanych w sieci, widać, że mieszkańcy obserwują projekcję z niepokojem, ale i z entuzjazmem.

Pierwsze zdjęcia

Arabska sonda weszła na orbitę Marsa w początku lutego. ZEA opublikowała pierwsze wysłane przez Al-Amal zdjęcia powierzchni planety.

The transmission of the Hope Probe's first image of Mars is a defining moment in our history and marks the UAE joining advanced nations involved in space exploration. We hope this mission will lead to new discoveries about Mars which will benefit humanity. pic.twitter.com/TCM5yHTapH