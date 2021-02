Arabowie ruszają na podbój kosmosu. Sonda Al-Amal wyląduje na Marsie

Sonda Hope - po arabsku nazywana Al-Amal, a po polsku Nadzieja - to pierwsza marsjańska sonda stworzona przez naukowców ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wystartowała z Ziemi 20 lipca zeszłego roku. Jeśli jej wejście na orbitę Marsa zakończy się sukcesem, sonda będzie przez co najmniej rok badała atmosferę i zmiany pogodowe na Czerwonej Planecie.

Po prawie 7 miesiącach od startu arabska sonda kosmiczna Al-Amal we wtorek dotrze na orbitę Marsa. Będzie to kluczowy moment misji, na którą Zjednoczone Emiraty Arabskie wydały 200 milionów dolarów. Manewr rozpocznie się ok. godziny 16:30 czasu polskiego. Po 17:00 będzie wiadomo, czy się powiódł.

Misja sondy Al-Amal

Głównym zadaniem sondy są badania atmosfery Marsa. Ma analizować dzienne i sezonowe cykle pogodowe, zjawiska pogodowe w niskiej atmosferze (np. burze pyłowe), różnice w pogodzie pomiędzy różnymi obszarami na planecie.

Być może dostarczy odpowiedzi, dlaczego Mars traci wodór i tlen w przestrzeń kosmiczną. Al Amal pod względem celów misji to trochę kontynuacja amerykańskiego projektu MAVEN i europejskiego ExoMars (obie sondy nadal działają).

ZOBACZ: Niesamowity obraz wnętrza jednego z cyklonów na Jowiszu w obiektywie sondy Juno

Na swoim pokładzie sonda posiada trzy instrumenty naukowe: wielospektralną kamerę wysokiej rozdzielczości z zakresu widzialnego i ultrafioletowego, spektrometr działający w dalekim ultrafiolecie oraz spektrometr w podczerwieni.

Rozmiary sondy Al Amal to 2,9 na 2,4 na 2,4 metra, a jej masa 550 kg (bez paliwa). Zasilana jest poprzez panele słoneczne (moc 1800 watów). Ma krążyć po orbicie wynoszącej 20 tys. na 43 tys. km.

Kolejne sondy w drodze

W Środę (10 lutego) na orbitę wokół Marsa wejdzie chińska sonda Tianwen 1. Do jej wysłania Chińczycy posłużyli się własną rakietą nośną Długi Marsz 5 (Long March 5). Start nastąpił 23 lipca 2020 r. z kosmodromu Wenchang.

Misja obejmuje orbiter i łazik. Ten pierwszy ma działać przez cały marsjański rok, czyli 687 dni ziemskich. Orbita Tianwen 1 ma być polarna, z wysokością 265 km w punkcie najbliższym względem powierzchni planety, i 12 tysięcy km w punkcie najdalszym. Na pokładzie sondy zamontowano siedem instrumentów naukowych. Są to kamery (dające rozdzielczość z orbity o wysokości 400 km na poziomie 100 metrów oraz 2 metrów), radar, spektrometr, magnetometr i analizatory cząstek.

ZOBACZ: Pierwszy chiński łazik wysłał zdjęcie Marsa i przygotowuje się do lądowania na powierzchni

Największe doświadczenie w badaniach Marsa ma amerykańska NASA. Jej nowy łazik Perseverance dotrze do celu 18 lutego w ramach misji o nazwie Mars 2020. To następca łazika Curiosity, który nadal jeździ po Marsie. Celem badań Perseverance będzie krater Jezero. Jest to duży krater uderzeniowy o średnicy 49 km. Naukowcy sądzą, że dawno temu znajdowało się w tym miejscu jezioro ciekłej wody.

Wymiary Perseverance wynoszą 2,7 na 2 na 2,2 metra, a jego masa startowa to 1025 kg. Będzie zasilany generatorem radioizotopowym o mocy 110 watów.

WIDEO - Pożar Lidla w Warszawie. Zawaliła się część dachu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/polsatnews.pl, PAP, Reuters