Bosak: poglądy lewicowe stały się w pewien sposób modne

W 2020 roku niemal dwukrotnie w porównaniu do poprzedniego roku wzrósł odsetek młodych Polaków (18-24 lata) deklarujących lewicowe poglądy. Z opublikowanego zestawienia wynika jednocześnie, że po 1990 roku jest to najwyższy, bo aż 30-procentowy wynik. Prawicowe poglądy deklaruje natomiast lekko ponad 25 procent.

Deklaracja tych skrajnie różnych poglądów wzrosła w obu przypadkach względem poprzedniego roku. Świadczyć to może o rosnącej polaryzacji. Względem poprzedniego roku spadła bowiem liczba osób, które uważają się za centrystów, a przede wszystkim tych, którzy na pytanie o poglądy w 2019 roku odpowiadali "trudno powiedzieć". Takie wyniki mogą być pokłosiem epidemii i związanych z nią restrykcji oraz sporu o zmiany w prawie aborcyjnym.

Śpiewak: Konfederacja w mainstreamie

- Ludzie młodzi chętniej przyjmują w tej chwili wyraziste tożsamości niż było to jeszcze jakiś czas temu. Moim zdaniem wynika to z tego, że poglądy lewicowe stały się w pewien sposób modne. Ci którzy jeszcze 10 lat temu powiedzieliby, że nie mają określonych poglądów, albo są centrowcami, dziś chętnie przyznają się do poglądów lewicowych - komentował poseł Konfederacji Krzysztof Bosak w "Debacie Dnia".

Dodał, że w jego odbiorze "PiS częściowo kompromituje poglądy prawicowe, czy konserwatywne".

Jan Śpiewak, prezes stowarzyszenia "Wolne Miasto Warszawa" ocenił, że jego przedmówca ma "trochę racji mówiąc o modzie". - Przez 30 lat mieliśmy totalną hegemonię prawicowych, konserwatywnych, wolnorynkowych ugrupowań. Teraz wahadło idzie w drugą stronę - dodał.

- Można powiedzieć, że poglądy Krzysztofa Bosaka i Konfederacji znajdują się dzisiaj w absolutnym mainstreamie - komentował aktywista.

