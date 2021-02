Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują do rana w poniedziałek. Jego zdaniem, zawieje i zamiecie śnieżne mogą wystąpić z 80-proc. prawdopodobieństwem.

"Przewiduje się okresami zamiecie śnieżne spowodowane przez północno-zachodni wiatr o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h oraz okresami opady śniegu" - wskazał IMGW.

Alert dotyczy powiatów opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego (woj. świętokrzyskie), dąbrowskiego, gorlickiego, tarnowskiego i miasta Tarnów (woj. małopolskie), powiatów na Lubelszczyźnie - biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego, świdnickiego, tomaszowskiego, zamojskiego i miast - Lublina, Chełma i Zamościa oraz całego woj. podkarpackiego.

Nad morzem możliwa temperatura na plusie

W niedzielę w ciągu dnia we wschodniej Polsce może spaść od 5 do 7 cm śniegu - poinformował synoptyk IMGW Jakub Gawron. Jak przekazał, od poniedziałku znów zacznie napływać do nas chłodniejsze powietrze arktyczne i zwłaszcza na wschodzie zrobi się mroźnie.

- W niedzielę w ciągu dnia prognozujemy nieco więcej opadów śniegu na wschodzie. Chodzi głównie o północny-wschód kraju - powiedział Gawron.

Synoptyk poinformował, że w niedzielę "temperatura maksymalna będzie od -5 st. C na południu, do zera na północy i maksymalnie 2 st. C nad samym morzem".

- Od poniedziałku znów zacznie napływać do nas chłodniejsze powietrze arktyczne i zwłaszcza na wschodzie zrobi się znowu mroźnie. W środkowej części tygodnia według najnowszych prognoz temperatura w nocy na wschodzie kraju może spadać nawet poniżej -20 st. C - mówił Gawron.

