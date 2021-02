"Dziś osiągnęliśmy znaczący kamień milowy w narodowym programie szczepień w Wielkiej Brytanii. Ten kraj dokonał niezwykłego wyczynu, podając łącznie 15 milionów szczepionek najbardziej narażonym osobom w kraju" - powiedział Johnson w nagraniu wideo zamieszczonym na Twitterze.

"To był prawdziwie narodowy, ogólnobrytyjski wysiłek. Zrobiliśmy to razem. I mogę powiedzieć, że w Anglii zaoferowaliśmy szczepionki wszystkim w pierwszych czterech grupach priorytetowych, ludziom, u których jest największe prawdopodobieństwo, że poważnie zachorują z powodu koronawirusa, zrealizowaliśmy pierwszy cel, który sobie postawiliśmy" - dodał brytyjski premier, zapewniając, że "nikt nie spoczywa na laurach".

Jak podał brytyjski rząd, do soboty włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 15 062 189 osób, a drugą - 537 715.

Today we have reached a significant milestone in the United Kingdom’s national vaccination programme.



This country has achieved an extraordinary feat - administering a total of 15 million jabs into the arms of some of the most vulnerable people in the country. pic.twitter.com/wPKCXPT8Td