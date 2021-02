Właśnie skończyła 110 lat. Najstarsza pianistka świata z Krakowa nadal gra

Wanda Szajowska urodziła się 12 lutego 1911 roku we Lwowie. W 1945 roku przybyła do Krakowa, przywożąc też swój fortepian, na którym gra do dziś.

ZOBACZ: Zakonnica ma 116 lat i właśnie przeszła koronawirusa. Bezobjawowo

Podczas swojego piątkowego jubileuszu wykonała dla zgromadzonych przed jej domem nietypowy koncert. W związku z panującą bowiem pandemią pani Wanda nie mogła wyjść do swoich gości, ale serdecznie ich pozdrowiła, a muzyka, którą wykonała, była słyszalna dzięki ustawionym na zewnątrz głośnikom.

- Dziękuję serdecznie za pamięć. To bardzo dużo znaczy. Taki kawał czasu uciekł... - mówiła.

Medal dla jubilatki

Podczas uroczystości wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył pianistce Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości, przyznany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Pani Wanda wyróżniona została za zasługi "w konspiracyjnej walce o utrzymanie polskiego dziedzictwa kulturowego podczas okupacji".

Dzisiaj Pani Wanda Szajowska z #Kraków obchodzi wyjątkowe urodziny - 110 ! To najstarsza Małopolanka, która jest zarazem w gronie pięciu najstarszych żyjących osób w Polsce. 200 lat 🎂💐🏵🌹🥀 Opublikowany przez Profa. Jana Tadeusza Dudę Piątek, 12 lutego 2021

Jubilatce, której blok ozdobiły balony w kształcie liczby 110., przy dźwiękach muzyki kapeli lwowskiej, zgromadzeni zaśpiewali "200 lat"; nie zabrakło także piosenki "Tylko we Lwowie".

Jak podkreślił wojewoda w rozmowie z dziennikarzami, pani Wanda otoczona jest bliskimi i mimo dojrzałego wieku ma się dobrze. "110 lat - myślę, że każdemu można życzyć w takim zdrowiu, takiej energii i jasności umysłu" - powiedział Kmita

WIDEO - On w Anglii, ona wróciła do Polski. Walczą o syna Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/ PAP, polsatnews.pl